Жене арестованного кадровика МО РФ Кузнецова стало плохо во время обысков Mash: жене арестованного кадровика МО РФ Кузнецова стало плохо во время обысков

Супруге арестованного начальника Управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова стало плохо с сердцем, когда в его доме проводили обыски, сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что в настоящий момент особняк выглядит покинутым.

Сообщается, что обыски в двухэтажном доме Кузнецова и на его рабочем месте прошли вчера, в ходе проверки правоохранители нашли свыше 100 млн рублей наличными, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. В этот момент в доме находились жена и дочь подозреваемого, им обеим стало плохо на фоне стресса. Отмечается, что сам Кузнецов незадолго до ареста жаловался на головную боль и выглядел обеспокоенным.

Ранее СМИ сообщали, что в уголовном деле Юрия Кузнецова могут появиться новые эпизоды и фигуранты. В настоящее время правоохранительные органы ведут работу в этом направлении. Самого Кузнецова при этом проверят на причастность к иным противоправным действиям.

До этого стало известно, что, по данным Следственного комитета РФ, в 2021–2023 годах на посту начальника 8-го управления Юрий Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур. Министерство обороны эту информацию не комментировало.