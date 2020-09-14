Жена погибшего в Крыму диджея уверена, что его можно было спасти

https://static.news.ru/photo/fd4d4d60-f74b-11ea-a523-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mr.basic.music

Супруга российского музыканта Сергея Бабина, который выступал под псевдонимом mr. Basic, рассказала, что после нападения пьяных туристов в отеле в селе Поповка у него было «ужасное кровоизлияние», а врачи не сделали всё возможное для спасения жизни пострадавшего.

По словам Яны, после того как в голову Сергея попал камень, который бросили нападавшие, медики скорой помощи диагностировали сложную черепно-мозговую травму. После этого на месте они оказали необходимую помощь и срочно увезли диджея в больницу.

Уже через несколько часов, продолжила жена музыканта, Бабина подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Через неделю Сергея не стало, но Яна уверена, что его можно было спасти.

Провели обследование (рентген, КТ). Я была рядом с ним одна, умоляла о быстрой помощи. Но они не верили, что было серьёзное кровоизлияние! Они его оставили на шесть часов без помощи, — написала Яна в Instagram.

После этого Сергея отправили в реанимацию, но врач не предпринял всё необходимое для спасения диджея.

Было нужно просто его согласие и запрос начальству, но он не хотел, так как боялся за себя, — рассказала супруга погибшего.

Яна также заявила, что Сергей не участвовал в драке, а всё произошедшее было нападением. Её муж, уверяет девушка, был очень неконфликтным человеком. Вдова обратилась к подписчикам с просьбой не верить слухам.

Благодаря тому что Яне удалось снять конфликт на телефон, полиция уже нашла всех троих нападавших. Подозреваемый в убийстве уже в СИЗО, а двое других — под подпиской о невыезде. При этом жена задержанного, по словам Яны, предлагала ей деньги, но получила отказ.

Мr. Basic погиб в Евпатории в селе Поповка после нападения пьяных туристов. Сергей вместе с женой Яной 8 сентября должны были вернуться домой и ожидали вылета в отеле у своих знакомых. Около двух часов ночи они сидели на веранде у входа в гостиницу, когда трое неизвестных вломились в помещение. Гости были в состоянии алкогольного опьянения и одна из девушек из компании попросила их уйти. Девушку послушали, но следом за туристами разбилась стеклянная дверь.

Хулиганов, которые уже оказались за забором, решил усмирить хозяин отеля и вышел к ним навстречу с перцовым баллончиком. За ним отправились и те, кто находился в предбаннике. После того как владелец гостиницы распылил перцовую смесь в лицо двоим злоумышленникам, третий запустил в компанию деревянный настил, а потом швырнул булыжник, который попал в голову Сергея Бабина. Спустя неделю он умер в больнице.

Как писал NEWS.ru, ранее раненый сахалинец скрылся от своих похитителей на их машине.