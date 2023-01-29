Жена Дроздова раскрыла детали восстановления ученого после травмы Супруга Дроздова заявила, что после перелома ребер ученый будет долго восстанавливаться

Фото: АГН «Москва»

Николай Дроздов

Ученый и телеведущий Николай Дроздов уже пару дней находится в палате, рассказала в беседе с NEWS.ru жена преподавателя МГУ Татьяна Дроздова. Она уточнила, что восстанавливаться мужчина будет еще долго. Дроздова объяснила это спецификой полученной травмы — перелома ребер.

Николая Николаевича уже пару дней как перевели в обычную палату, с ним там находится младшая дочка постоянно, она за ним ухаживает. По восстановлению пока трудно сказать. Ребра — это всегда долго, — заметила жена известного телеведущего.

Как стало известно ранее, Николай Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер, но уже находится в обычной палате. По данным издания, 85-летний ученый-зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался после работы в МГУ.

Как сообщилзнакомый Дроздова художник Константин Мирошник, из-за травмы телеведущего мучали сильные боли и врачи регулярно применяют обезболивающее.

Телеведущий находится под пристальным вниманием врачей. К Дроздову в палату никого, кроме его дочки, не пускают. Мирошник также отметил улучшение состояния Дроздова.