Жареные бананы в карамельном соусе: простой десерт, который удивит гостей. Готовится за 10 минут, а вкус — как в ресторане!

Это блюдо — чистый холст. В карамель можно добавить соленую карамель или щепотку корицы. Вместо кунжута — дробленые орехи. Вместо мороженого — взбитые сливки. Каждый раз можно создавать новый шедевр за те же 10 минут.

Для десерта беру 4 спелых, но упругих банана. Сначала на сухой сковороде обжариваю 1 столовую ложку кунжута на медленном огне до легкого золотистого цвета и появления аромата, постоянно помешивая. Пересыпаю в тарелочку. Бананы очищаю от кожуры и разрезаю каждый вдоль пополам. Посыпаю все половинки с обеих сторон 2 столовыми ложками коричневого сахара (всего). В сковороде растапливаю 30 граммов сливочного масла. Когда масло перестанет пениться, выкладываю бананы срезом вниз. Обжариваю на среднем огне 1,5–2 минуты до образования золотисто-карамельной корочки. Аккуратно переворачиваю и жарю еще минуту с другой стороны. Готовые бананы перекладываю на тарелку и накрываю фольгой, чтобы сохранить тепло. В ту же сковороду, не смывая остатки, высыпаю оставшиеся 2 столовые ложки коричневого сахара. На медленном огне, помешивая, жду, пока сахар растает и превратится в пузырящуюся карамель. Затем добавляю 30 граммов сливочного масла, размешиваю до однородности. Очень осторожно, тонкой струйкой (будет бурлить!) вливаю 100 мл жирных сливок (33%). Добавляю обжаренный кунжут. Помешивая, прогреваю соус 2–3 минуты, пока он немного не загустеет. Собираю десерт: на дно пиал или глубоких тарелок выкладываю по две половинки горячего банана. Обильно поливаю карамельно-кунжутным соусом. Сверху кладу шарик ванильного мороженого. Подаю немедленно.

