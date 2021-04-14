Здесь будет разбираться Богородица: комик Соколов о захваченном монастыре

https://static.news.ru/photo/b67e791e-9d0d-11eb-89ad-96000091f725_660.jpg Дмитрий Соколов Фото: dk_sokolove/instagram.com

Основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов в разговоре с журналистом NEWS.ru прокомментировал ситуацию вокруг Среднеуральского монастыря, жителей которого силовики начали выселять по решению суда. Он сказал, что в этом будет «разбираться Богородица».

Ранее стало известно, что в Свердловской области судебные приставы и ОМОН выселили из Среднеуральского женского монастыря сторонников секты царебожников и бывшего схимонаха РПЦ Сергия (Романова), которые захватили и удерживали религиозную общину почти год. Поводом для выселения власти назвали «выявленные нарушения требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также пожарной безопасности».

Соколов, который неоднократно посещал монастырь и называл Сергия своим духовным отцом, заявил, что находится в Москве и толком по поводу ситуации с выселением граждан при помощи «Росгвардии с автоматами» ничего не знает. Однако артист в курсе, что в операции участвовали и полицейские, и сотрудники МЧС. На просьбу оценить произошедшее он ответил следующим образом.

Я не буду давать оценку этому, потому что давай или не давай её — у меня нет ни слов, ничего. Здесь всё в божьих руках. Здесь будет Богородица разбираться, — заметил Соколов.

Как ранее передавал NEWS.ru, все паломники и монахини Среднеуральского монастыря, оказавшегося под контролем последователей экс-схимонаха Сергия, отказались ехать на базу временного размещения «Остров сокровищ». Об этом 14 апреля в разговоре с журналистами сообщил заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин.