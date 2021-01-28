Защита Навального пожалуется в ЕСПЧ на его арест

https://static.news.ru/photo/3625b100-616d-11eb-a26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защита оппозиционера Алексея Навального намерена продолжить обжалование его ареста. Об этом рассказал адвокат Вадим Кобзев.

Конечно, пойдём в кассационную инстанцию и Европейский суд по правам человека, — отметил юрист.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по прилёте из Германии. На следующий день Химкинский городской суд в ходе выездного заседания арестовал его на 30 суток. 27 января Московский областной суд признал это решение законным.

Во ФСИН пояснили, что оппозиционер задержан за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Соответствующее ходатайство будет рассматриваться в суде 2 февраля.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Силовики задержали несколько тысяч их участников, в том числе около 300 несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации митинги в поддержку оппозиционера назвали происками НАТО. По мнению сенаторов, в США и Евросоюзе понимают, что прямое военное столкновение было бы самоубийственным, поэтому делают основную ставку на ослабление государства изнутри.