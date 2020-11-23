Защита Меня обжаловала решение суда о мере пресечения

https://static.news.ru/photo/d89fe08c-2da0-11eb-b8eb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мень Фото: ТАСС

Запрет определенных действий, наложенный судом на аудитора Счётной палаты, бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня обжалован его защитой. Об этом заявил адвокат чиновника Мурад Мусаев.

Мы подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы, — цитирует его ТАСС.

Адвокат считает наложенные запреты чрезмерными. Ранее Басманный суд Москвы установил Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей ряд ограничений. Так, чиновнику запрещается покидать дом в посёлке Архангельское, за исключением двухчасовых прогулок на участке, а также общаться с определённым кругом лиц и пользоваться средствами связи и Интернетом. При этом от работы в Счётной палате он не отстранён.

Как писал NEWS.ru, дело по обвинению Меня в растрате может быть закрыто. Причина заключается в истечении срока давности. Сам Мень вину не признаёт.

Под следствием ему предстоит провести три или четыре месяца, после чего дело должно быть закрыто за истечением десятилетнего срока давности. Но для прекращения дела следствие должно получить согласие обвиняемого или дождаться соответствующего судебного решения.