Запросивший аварийную посадку в Пулково самолёт успешно приземлился

https://static.news.ru/photo/5a443304-07d6-11eb-99ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: РусЛайн/facebook.com

В аэропорту Пулково совершил аварийную посадку самолёт CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», летевший в Йоршкар-Олу.

Самолёт вылетел из Пулково в Йошкар-Олу в 13:35 по московскому времени. На борту находились 29 человек: 26 пассажиров и 3 члена экипажа. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о доставке экипажа и пассажиров в пункт назначения. Резервный самолёт уже находится в аэропорту, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Ранее NEWS.ru писал, что в петербургском аэропорту Пулково пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке. После взлёта экипаж доложил о технической неисправности — у самолёта не убралось шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.