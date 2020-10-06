Запросивший аварийную посадку в Пулково самолёт успешно приземлился

В аэропорту Пулково совершил аварийную посадку самолёт CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», летевший в Йоршкар-Олу.
Самолёт вылетел из Пулково в Йошкар-Олу в 13:35 по московскому времени. На борту находились 29 человек: 26 пассажиров и 3 члена экипажа. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о доставке экипажа и пассажиров в пункт назначения. Резервный самолёт уже находится в аэропорту,
Ранее NEWS.ru писал, что в петербургском аэропорту Пулково пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке. После взлёта экипаж доложил о технической неисправности — у самолёта не убралось шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
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