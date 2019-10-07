https://static.news.ru/photo/48f89c64-e8ee-11e9-90ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Запрет вейпов в России возможен в отдалённой перспективе, в течение двух-трёх лет. Об этом заявил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселёв-Романов.

По его словам, для введения запрета необходимы доказательства того, что курение вейпов смертельно опасно. Пока есть только сообщения Центра по контролю заболеваний США о регистрации ряда смертей и заболеваний по этой причине. Однако они могут быть связаны с лоббированием чьих-то интересов, пояснил чиновник.

Киселёв-Романов добавил, что в Минздраве не против запрета вейпов, но пока правительство поручило только приравнять их к обычным сигаретам, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Минздрав Канады объявил о втором подтверждённом случае заболевания лёгких в результате курения вейпа. Речь идёт о 50-летнем жителе Монреаля, который переключился на вейпы после отказа от традиционных сигарет.