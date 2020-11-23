Заморозили иммунитет: россияне охотно моржуют несмотря на пандемию

Ежегодно 24 ноября в России отмечают День моржа. По традиции в эту дату закалённые жители нашей страны официально открывают сезон купания в ледяной воде. Как рассказали эксперты, в этом году смелым россиянам не помешала укреплять своё здоровье таким экстремальным способом даже пандемия. О том, почему моржевание сейчас набирает популярность среди молодёжи, как оно мешает коронавирусу и реально ли с помощью закаливания избавиться от тревоги и стресса, — в материале NEWS.ru.

Новый «тренд» у молодых

МОРЖИ РОССИИ/vk.com

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь каждого россиянина. Для одних она послужила мотивацией, чтобы начать укреплять своё здоровье. Другие, наоборот, стали излишне мнительными и поэтому теперь предпочитают как можно больше находиться дома. Как рассказал NEWS.ru президент клуба закаливания «Белые медведи» Виктор Бикинеев, сейчас активность моржей по России разная. Со слов специалиста, в городах миллионниках жители ведут себя аккуратнее и к моржеванию в период пандемии относятся настороженно. А вот в средних и небольших по размеру городах люди, напротив, стали охотно купаются в холодное время года. Причём эта позитивная тенденция всё больше захватывает умы молодой части населения страны.

Закаливание — это тоже своего рода мера профилактики от различных заболеваний. Мы купаемся на улице, большого скопления людей нет, так что это безопасное занятие в период пандемии и очень полезное. Только около 30% занимающихся моржеванием в нашем клубе — это люди старше 60 лет. А вот молодёжи у нас много. Они начинают такие занятия, потому что сейчас идёт правильная пропаганда здорового образа жизни. Молодёжь — это же как дети. Если ты им «конфетку» не расхвалил, то они и не знают, что она вкусная и полезная. Поэтому в целом картина достаточно позитивная наблюдается. Виктор Бикинеев президент клуба закаливания «Белые медведи» президент клуба закаливания «Белые медведи»

Морж со стажем также уточнил, что многих занимающихся закаливание спасает от заражения коронавирусом. А те, кого китайская инфекция всё же не обходит стороной в меру разных причин, переносят COVID-19 значительно легче, чем большинство остальных россиян. Так что ощутимая практическая польза от купания в ледяной воде, по мнению Бикинеева, определённо есть.

Серьёзный подход

Как дополнила NEWS.ru председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы» Наталья Серая, в Москве сейчас занимаются моржеванием преимущественно люди в возрасте от 30 до 40 лет. Причём есть и те, кто приходят искупнуться в холодной воде вместе с детьми. Ведь возрастных ограничений по большому счёту нет. По словам специалиста, в этом деле, как и в любом спорте, главное правильный подход и регулярность.

Закаливание — это кратчайший путь к укреплению здоровья и усилению работы иммунной системы. Поэтому люди, которые хотят избежать коронавируса, простуд и оздоровить себя, пусть наберутся смелости и начнут закаляться холодной водой. Главное делать это под присмотром опытных людей. Потому что холод может быть как другом, так и навредить. Я рекомендую начинать закаливание только в здоровом состоянии потому, что воздействие холодной воды — это определённый стресс для организма. Благодаря ему у человека запускаются некоторые процессы, которые «спят» в обычном режиме жизни. С помощью активизации этих сил и повышается иммунитет. В итоге весь организм омолаживается и укрепляется. Наталья Серая председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы» председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы»

Тренер по закаливанию подчеркнула, что к каждому моржу-новичку использует только индивидуальный подход. После личной беседы Наталья определяет, какой именно метод занятий подойдёт конкретному человеку. Эксперт заключила, что купаться нужно регулярно и минимум 2-3 раза в неделю, потом постепенно увеличивать нагрузку. Только в таком случае будет положительный и ощутимый результат. Кстати, среди «Моржей столицы» за весь период пандемии никто не заболел коронавирусом, утверждает она.

Без вирусов и хандры

МОРЖИ РОССИИ/vk.com

С тем, что моржевание помогает укреплять иммунитет, согласился и врач-терапевт Александр Барвинский. Как поделился с NEWS.ru медик, он и сам занимается закаливанием. По словам специалиста, этот метод укрепления здоровья достаточно масштабный и разнообразный. Начиная от контрастного душа и обливания холодной водой, заканчивая моржеванием. Всё это действительно снижает риск заболевания различными инфекциями (ОРВИ, гриппом, коронавирусом), а также положительно влияет на эмоциональное здоровье!

Одна из глобальных проблем большого города — это гиподинамия, которая накладывается на большое число стрессов. Любые механизмы ответа на них в нашем теле сопряжены с выбросом адреналина, который мобилизует энергетические способности организма. А в современном мире в ответ на стресс мы продолжаем сидеть, и вся эта буря гормональных всплесков остаётся нереализованной. Из-за этого возникают проблемы эмоционального и психологического характера. А спорт и закаливание способны стать таким источником реализации всех этих механизмов. Причём беспроигрышным. Александр Барвинский врач-терапевт врач-терапевт

Врач подчеркнул, что очень важно исключить противопоказания и правильно подобрать необходимый комплекс «бодрящих упражнений». Например, россияне с крепким здоровьем смогут сразу начать с коротких заплывов. Другим же придётся стартовать «очень плавно» с контрастного душа. Исключение — люди с серьёзными патологиями, которым моржевание может быть категорически противопоказано.