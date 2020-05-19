Замглавы Минпромторга заявил об удешевлении медицинских масок в России

Первый зампред Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал инициативу о повышении возраста, с которого разрешена покупка алкоголя. По его словам, это «пустая» идея.

Он отметил, что проект не нов, передаёт «НСН». При этом такая мера не даст никакого ограничения на распитие спиртного, так как в России купить водку можно и в 18 лет,...