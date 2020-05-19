Замглавы Минпромторга заявил об удешевлении медицинских масок в России

Цены на медицинские маски в России начали снижаться и продолжат падать благодаря росту внутреннего производства средств индивидуальной защиты, заявил замминистра промышленного и торговли Виктор Евтухов.
В конце концов, цена будет намного ниже, чем сейчас в розничной продаже. Ну и, конечно, конкуренция также сыграет свою роль, и те запасы огромные, которые сегодня сделаны торговыми организациями, — цитирует Евтухова ТАСС.
По словам чиновника, запас масок в аптеках и торговых организациях достиг 200 миллионов штук.
Евтухов спрогнозировал, что после пандемии цены вернуться к пяти-семи рубля за маску.
Как писал NEWS.ru, 19 мая СК возбудил уголовное дело о распространении заведомо ложной информации после появления в соцсетях видеоролика о продаже в магазинах Москвы медицинских масок, переданных России в качестве гуманитарной помощи.