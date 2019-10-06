В конце сентября откровенные фотографии девушки в форме сотрудника полиции «взорвали» соцсети. На снимках светловолосая красавица модельной внешности сидит в кресле, демонстративно закинув ноги на стол, ползает на четвереньках по полу, делая вид, что собирает документы и прижимает к груди толстую папку с графой «Дело». Главной героиней оказалась 20-летняя студентка одного из вузов Москвы Алина Топилина, а место, где проходила фотосессия — Тверское ОВД. Многим пользователям соцсетей снимки понравились — они осыпали девушку комплиментами. Однако в Главке такие вольности пришлись не ко двору. Там начали служебную проверку. Журналисты сообщили, что сестра Топилиной работает участковым-уполномоченным в Тверском отделе, и что ей грозит увольнение. Вскоре после обнародования этих фактов Топилина удалила из своего инстаграма фотографии из ОВД. Девушка написала, что не ожидала скандала.

Подобные истории в последнее время не редкость. Чаще всего их героями становятся учителя, выкладывающие в соцсетях откровенные фото. Хотя иногда для «скандала» и угроз увольнения достаточно даже фото с пляжа. Несколько людей, работающих в бюджетной сфере или связанные с ней рассказали News.ru, что в последнее время усилилось давление со стороны начальства с тем, чтобы заставить подчинённых уменьшить количество информации, публикуемой в интернете.

Алина Топилина alina_tapilina/instagram.com

26 сентября в соцсети выложили приказ за подписью главного врача липецкой областной больницы № 2 о правилах поведения в социальных сетях. В документе перечисляются множественные рекомендации коллегам о том, что стоит публиковать, а от каких тем лучше отказаться. В пятом пункте приказа в качестве запрещённых тем были сообщения с критикой государства, нецензурной лексикой, посты о неудовлетворённости своей работой и нежелании её выполнять, фотографии в непристойном виде, в том числе — при распитии спиртного и курении. В документе было сказано, что, в случае указания места работы, сотрудник «берёт на себя ответственность за создание благоприятного имиджа профессии и организации, в которой трудится». Врачам приписывается «соблюдать самоцензуру». Также медикам липецкой больницы «запрещено лайкать информацию, которая дискредитирует образ и репутацию медицинского работника».

Местному изданию GOROD48 в управлении здравоохранения Липецкой области подтвердили подлинность документа. Там добавили, что подобные рекомендации поступили во все медицинские учреждения региона.

Недопустимо использовать средства массовой информации и социальные сети в качестве ресурсов для распространения информации о состоянии здоровья граждан и/или их самочувствия, любой информации личного характера, а также для разглашения корпоративных и профессиональных тайн. Не следует распространять на интернет-ресурсах советы по использованию тех или иных конкретных лекарственных препаратов и другие сведения консультативного характера. Недопустимо использовать в общем доступе фотографии и видеосюжеты личного характера, имеющие неоднозначную трактовку. Медицинскому работнику не рекомендуется комментировать действия своих коллег при лечении пациентов, давать оценку действиям других медицинских организаций и специалистов в социальных сетях, — заявили в управлении здравоохранения Липецкой области.

Anna Luchinina/vk.com

В мае резонанс получила история с дочерью заведующего хирургическим отделением Каргатской ЦРБ в Новосибирской области Вячеслава Лучинина. Внимание привлекли посты его дочери в соцсетях с оскорблениями пациентов медработника. После волны возмущения, раздутой рядом изданий, хирург решил уволиться, несмотря на то, что не имел отношения к тому, что писала его дочь.

Отметим, в Москве существует кодекс профессиональной этики работников медицинской организации, составленный местным департаментом здравоохранения. Интернет там упоминается только один раз — в 11 статье, в контексте того, что работник должен вести здоровый образ жизни и пропагандировать его, в том числе, через Сеть. В остальном же в документе только общие рекомендации о вежливом поведении, доброжелательности, соблюдении правовых норм итд.

По словам одного популярного блогера, её коллеги, ведущие соцсети с медицинской тематикой, стали в последнее время себя активно цензурировать.

Смотрю истории знакомых медиков и пребываю в шоке... Слов нет. Одни эмоции...Многие блоги принудительно закрывают. Закрывают и увольняют хороших специалистов за неугодную фотографию или текст. А ведь это касается не только врачей... Такая же ситуация обстоит и с полицейскими, пожарными, преподавателями и спасателями. Взялись массово. За всех. Хочется задать вопрос, что происходит? Когда своё мнение стало причиной увольнения? Когда полезные, интересные блоги стали позором системы? Будете ли вы доверять меньше врачу с татуировкой или пирсингом? Может сигарета делает его никчемным специалистом? Или может то, что у него есть жизнь помимо работы автоматически приводит к увольнению? Как вам такое?, — возмущается в инстаграме девушка.

Она добавляет, что возможно очередь дойдёт вскоре и до её блога со «спасательной» тематикой — хозяйка инстаграма публикует в нём фото в пожарной спецодежде и снимки с учений.

Другой блогер-бюджетник, работающий в «скорой», рассказала News.ru о том, что публикация фотографий стоила карьеры её коллеги и теперь она опасается за свою.

Девушка из Воронежа выкладывала фото раны или перелома, причём без лица, без каких-либо данных пациента. С хэштегом «люблю свою работу». Это слил кто-то из коллег и её уволили. И я не понимаю за что. Человек отработал на «скорой» шесть лет и тут её так предают да ещё и раздувают скандал — пишут в газетах, делают сюжет по телевидению. Знаю, что она до сих пор пребывает в шоке. Я сама уже почувствовала, что идёт соответствующая волна и подчистила свой инстаграм. Работа мне нужна, — признается врач.

Проштрафившихся медиков чаще всего просят уйти по собственному желанию, их не увольняют по статье. Также советуют говорить, что они ушли, так как им просто надоело работать в этом месте. По словам блогера, сильно недовольные и возмущающиеся, скорее всего, не смогут уже устроиться работать врачом — среди начальства все друг друга знают.

Добавим, что все беседовавшие с изданием блогеры настойчиво и многократно просили об анонимности. Врачи, спасатели, пожарные, полицейские и другие работники бюджетной сферы перестали чувствовать уверенность в завтрашнем дне, но не из-за того, что плохо выполняют свою работу, а из-за публикации нескольких снимков, которые кому-то показались «неуместными».