https://static.news.ru/photo/de5eea2e-2d40-11ea-9c71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по безопасности во время весенней сессии собирается сделать приоритетным рассмотрение законопроекта о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети, рассказал глава ведомства Василий Пискарёв. Документ одобрили 19 декабря 2019 года в связи с распоряжением президента РФ Владимира Путина.

Парламентарий добавил, что во время заседаний обсудят законодательное регулирование продажи смесей с высоким содержанием никотина (никотиновых пэков). Депутат не исключил полного запрета реализации таких товаров несовершеннолетним, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что закон о запрете продажи бестабачных никотиносодержащих смесей несовершеннолетним принят в Удмуртии. Соответствующий документ подписал глава республики Александр Бречалов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. В частности, под запрет подпадают снюсы, пэки, никотиновые леденцы — все смеси, содержащие никотин.