Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 03:32

Закатываю лечо без масла и сахара: рецепт обалденного салата на 35 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закатываю лечо без масла и сахара! Получается обалденный низкокалорийный салат (всего 35 ккал / 100 г) с ярким овощным букетом, где нежная сладость перца сочетается с легкой кислинкой томатов и пикантными нотками чеснока.

Рецепт: возьмите 2 кг болгарского перца, 1 кг помидоров, 500 г кабачков, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотой паприки, 50 мл яблочного уксуса. Овощи нарежьте кубиками, помидоры пропустите через мясорубку. Смешайте все в кастрюле, добавьте специи (кроме уксуса) и тушите 30 минут на медленном огне. В конце влейте уксус, разложите по стерильным банкам и закатайте.

Это лечо — идеальная заготовка для тех, кто следит за фигурой: низкокалорийное, богатое клетчаткой и настолько вкусное, что его можно есть прямо из банки! Хранится до года, становясь только ароматнее.

Ранее стало известно, как быстро сделать малосольную капусту: готовим сейчас, едим уже завтра.

лечо
рецепты
домашние заготовки
перцы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что делать, если у ребенка аллергия: клинические рекомендации иммунолога
Загадочные объекты над островом Херд получили научное объяснение
В Раде оценили опасность встречи Путина и Трампа для Зеленского
Российского блогера депортируют из Таиланда за съемки прифронтовой полосы
«Их стачивают в ноль»: ВСУ используют последние силы в Юнаковке
Второй самолет спецотряда «Россия» сел на Аляске
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 15 августа, тепло и аллергены
На матче Кубка России произошло скандальное удаление
«Господи, бедные люди»: SHOT опубликовал кадры с места пожара в Курске
Алиев уточнил позицию Баку по крушению самолета AZAL
Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по многоэтажке в Курске
Ограничения на полеты введены в двух российских аэропортах
Украинские войска более 40 раз за сутки покушались на ДНР
Офис правящей партии Сербии подвергся нападению протестующих
SHOT: беспилотник атаковал жилой дом в Курске
Силы ПВО сработали над Воронежем
США имеют данные о месте содержания живых заложников в Газе
Самолет на Тайване чудом избежал крушения
Актриса Снигирь присмотрела себе новый имидж
Украина приняла решение о принудительной эвакуации еще в пяти селах
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.