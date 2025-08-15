Закатываю лечо без масла и сахара: рецепт обалденного салата на 35 ккал

Закатываю лечо без масла и сахара! Получается обалденный низкокалорийный салат (всего 35 ккал / 100 г) с ярким овощным букетом, где нежная сладость перца сочетается с легкой кислинкой томатов и пикантными нотками чеснока.

Рецепт: возьмите 2 кг болгарского перца, 1 кг помидоров, 500 г кабачков, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотой паприки, 50 мл яблочного уксуса. Овощи нарежьте кубиками, помидоры пропустите через мясорубку. Смешайте все в кастрюле, добавьте специи (кроме уксуса) и тушите 30 минут на медленном огне. В конце влейте уксус, разложите по стерильным банкам и закатайте.

Это лечо — идеальная заготовка для тех, кто следит за фигурой: низкокалорийное, богатое клетчаткой и настолько вкусное, что его можно есть прямо из банки! Хранится до года, становясь только ароматнее.

