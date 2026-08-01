Забудьте про обычную яичницу: готовлю «цветочный» завтрак в болгарском перце — красиво, сочно и за 15 минут

Забудьте про обычную яичницу: готовлю «цветочный» завтрак в болгарском перце — красиво, сочно и за 15 минут

Сочетание сладкого запеченного перца, солоноватого сыра и нежного яйца с жидким желтком — это чистый восторг. Добавляю свежую зелень, помидоры или любимые специи, и обычный завтрак превращается в маленький кулинарный праздник.

Ингредиенты

Болгарский перец — 2 шт. (крупные), яйца — 8 шт., сыр — 150 г, помидор — 1 шт. (крупный), молоко — 1,5 ст. л., сметана — 250 г, шампиньоны — 2 шт., мука — 1 ч. л., сливочное масло — 4 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, мускатный орех — по вкусу.

Как готовлю

Сначала перцы нарезаю кольцами толщиной около 1,5 см, удаляю семена и перегородки. На сковороде растапливаю сливочное масло, выкладываю кольца перца и в каждое аккуратно вбиваю по яйцу, стараясь не повредить желток.

Сверху посыпаю тертым сыром, добавляю ломтики помидоров и тонко нарезанные шампиньоны. Тем временем смешиваю сметану с молоком, мукой и специями, заливаю этой смесью яйца в перце.

Готовлю под крышкой на слабом огне около 10 минут, пока белок не схватится, а сыр не расплавится в тягучую ароматную шапочку. Подаю сразу, посыпав свежей зеленью, с хрустящими тостами — невероятно сочно, нежно и безумно вкусно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Получилось настолько нарядно, что я реально замешкался — есть или фотографировать? Перец держит форму идеально, яйцо пропекается ровно, а тянущийся сыр добавляет этой штуке ресторанной драматичности. Главный лайфхак: сковороду накройте крышкой на пару минут в самом конце — белок схватится без подгорания, а желток останется кремовым.