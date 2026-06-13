Забудь про кислые виноградные листья. Свекольная долма — это нежность, сочность и вау-эффект

Я не фанат заморочек, но ради этой долмы готов возиться с листьями. Результат стоит каждой минуты.

Ингредиенты

Листья свеклы — 30 шт., фарш (смешанный) — 500 г, рис круглозерный — 100 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, кинза — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, укроп — 1 пучок, томатная паста — 2 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, зира — 0,5 ч. л., вода — 500 мл.

Как готовлю

Сначала бланширую свекольные листья в кипятке минуту-другую, чтобы стали мягкими и не ломались. Тем временем заливаю рис кипятком на 10 минут — так он быстрее дойдет в начинке. В миске смешиваю фарш, рис, мелкорубленый лук, чеснок и зелень, солю, перчу и добавляю зиру для того самого кавказского аромата.

Кладу ложку начинки на лист, подгибаю края и скручиваю рулетиком. Выкладываю на дно кастрюли нарезанные черешки (чтобы не пригорело), плотно укладываю долму швом вниз и заливаю разведенной в воде томатной пастой. Тушу под тарелкой-прессом на слабом огне около часа — получается сочно, ароматно и красиво. Подаю со сметаной — это бомба.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первая мысль: «Зачем я это делаю?» — но когда снял пробу, понял, что это новый уровень домашней кухни. Свекольные листья не такие кислые, как виноградные, и мясо в них чувствуется ярче. Главное — не переварить: я держал 40 минут, и текстура осталась упругой, а не кашей.