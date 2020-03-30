https://static.news.ru/photo/4eefa3c2-7315-11ea-b09b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

За сутки в больницу в Коммунарке поступило 28 новых пациентов. При этом было выписано 62 человек, 19 из них — после лечения от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил главврач клиники Денис Проценко.

Состоит на лечении 314. Из них: с диагнозом пневмония — 202, COVID — 186 (59 подтверждённых, 127 вероятных). В ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии — ред.) — 22 (на ИВЛ 5, из них 4 COVID). За сутки поступило 28, выписано 62 (COVID +19), — написал он в Facebook.

По состоянию на вторник, 31 марта, в мире коронавирусом нового типа заразились более 786 тысяч человек, свыше 166 тысяч выздоровели, более 37 тысяч умерли.

В России 1 836 тысяч инфицированных, 66 выписаны из больниц, 14 человек скончались. На Москву из всех случаев приходится 1 226 случаев заболевания, 28 выписанных пациентов и 10 умерших.

Как ранее писал NEWS.ru, последовали примеру Москвы и Подмосковья и ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса ещё 24 российских региона.