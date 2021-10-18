Учредители «Росбалта» попросили Минюст объяснить статус СМИ-иноагента

Акционерное общество «РС-Балт», являющееся учредителем информационного агентства «Росбалт» и признанное СМИ-иноагентом, обратилось в Минюст с просьбой объяснить причину внесения компании в реестр, рассказал источник NEWS.ru. Адвокатский запрос был отправлен в субботу, 16 октября, а в понедельник его продублировал юрист информагентства. В редакции считают, что произошла ошибка. На ответ ведомства по закону отводится месяц.

«Мы по-прежнему рассчитываем, что это ошибка, которая выявится в процессе нашей апелляции к Минюсту и справедливость восторжествует», — заявил NEWS.ru главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов.

Источник NEWS.ru в «Росбалте» отметил, что окончательно ситуация прояснится только на судебном заседании после запроса одной из сторон. Только тогда станет понятно, о каком именно нарушении закона, обнаруженном Минюстом, идет речь. С точки зрения юристов агентства, нет причин признавать их юридическое лицо — «РС-Балт» — иноагентом.

«Никаких сомнительных переводов не зафиксировано, они все прозрачны, законны и легальны», — утверждает источник.

Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов юридическое лицо «Росбалта» «РС-Балт» 15 октября. При этом ни «РС-Балт», ни редакция информагентства не получали извещений и официальных документов.

«Честно говоря, для нас это был действительно шок, никто внутри редакции действительно не понимает, что происходит», — сообщил собеседник NEWS.ru.

Информационное агентство «Росбалт» было основано в 2001 году известным петербургским журналистом Натальей Черкесовой, в прошлом — корреспондентом издания «Смена» и генеральным директором ООО «Издательский дом «Час пик». Также она жена экс-главы управления ФСБ по Санкт-Петербургу генерала Виктора Черкесова. В Twitter «Росбалт» помечен , как российское «государственное издание». Теперь, как считает источник NEWS.ru, согласно требованиям закона, придется «лгать» о своих связях с зарубежными партнерами.

«Например нам надо к выходным данным добавить фразу: «Сообщение создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента...». Хотя понятно, что это ложь, ведь у нас среди учредителей нет СМИ, тем более иностранных, — делится источник.

Генеральный директор информационного агентства «Росбалт» Лариса Афонина Игорь Руссак/РИА Новости

Ранее в комментарии «Коммерсанту» гендиректор «Росбалта» Лариса Афонина заявила, что никаких денег от иностранных структур агентство не получало. Афонина также высказала недоумение по поводу того, что в перечень Минюста попало АО «РС-Балт», а не само зарегистрированное СМИ «Росбалт», к которому ранее предъявлял претензии Роскомнадзор. Судя по всему, перед тем, как инициировать судебное разбирательство, в информагентстве решили разобраться в чем суть правонарушения.

В то же время ранее ряд СМИ называли возможной причиной внесения АО «РС-Балт» в реестр Минюста то, что компания через ООО «Концерн средств массовой информации и рекламы «Медиацентр «Системы масс-медиа» принадлежит инвестиционной корпорации АФК «Система», 2,25% которой находится во владении «Рэйсон Интернешнл Корпорейшн», зарегистрированной 11 апреля 1994 года в Род-Тауне (Виргинские острова). Владельцы этого офшора никогда не раскрывались, но их доля в капитале АФК «Система» многие годы остается стабильной.

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека ранее рассказали NEWS.ru о поправках в закон о СМИ-иноагентах, которые они планируют внести в Госдуму. В частности предлагается ввести право на ошибку, которое подразумевает, что журналистов или СМИ будут предупреждать о возможном включении в реестр иноагентов. В таком случае журналистам предлагают дать время на «исправление ситуации».