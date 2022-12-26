Юрист спрогнозировал наказание для владельца сгоревшего приюта Юрист Семеновский: владельца сгоревшего приюта могут посадить более чем на 5 лет

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Избрание меры пресечения владельцу сгоревшего в Кемерово приюта

Владелец сгоревшего кемеровского приюта Андрей Смирнов проходит обвиняемым по делу об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Это правонарушение предусматривает наказание в виде либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до десяти лет, заявил в беседе с NEWS.ru кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский. Он подчеркнул, что Смирнова уже арестовали на два месяца, а это на данном этапе максимально возможная мера пресечения.

При доказанности его вины речь пойдет о наказании в виде не принудительных работ осужденного, а о его тюремном заключении. С учетом тяжести последствий свершившегося события со множеством жертв суд, вероятнее всего, назначит не менее половины от предусмотренной УК РФ планки по данной статье в десять лет и выберет порог наказания, приближенный к максимальному. Об условном сроке в данном деле речь, безусловно, идти не может, — заметил Семеновский.

По словам юриста, есть две возможные статьи для квалификации дела: часть 3 статья 219 Уголовного кодекса РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также часть 3 статьи 293 Уголовного кодекса РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Следствием должен также рассматриваться вопрос о привлечении к ответственности работников учреждения и должностных лиц контролирующих государственных органов, которые следят за соблюдение пожарной и иных видов безопасности. Максимальные планки по указанным статьям составляют до семи лет лишения свободы.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский заметил, что одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.