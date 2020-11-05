Юрист рассказал, можно ли оспорить штраф за шарф вместо маски

https://static.news.ru/photo/73034d24-1f66-11eb-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global look Press

Человека, использующего вместо защитной маски шарф, могут оштрафовать, и оспорить это решение практически невозможно, при этом защитные свойства тех или иных масок не учитываются. Это объясняется формальным подходом властей к санитарным правилам. Такое мнение высказал доцент Московского государственного юридического университета имени Кутафина Александр Ермоленко.

Если человек носит маску в сеточку, это не средство защиты. Плотный шарф, наверное, защищает не хуже, чем маска. Но поскольку мы находимся в немного искажённой правовой реальности, то, конечно, у нас сначала выдвигается какое-то требование — наличие маски на лице. Дальше это проверяется чисто формально. Если у вас на лице уже три недели одна и та же медицинская маска, собравшая всю заразу метрополитена, то вы всё делаете правильно, а если шарф — нарушаете, — рассказал «Радио 1» эксперт.

По его мнению, отменить штраф за шарф-маску через суд практически невозможно. Ермоленко добавил, что суд должен выяснять обстоятельства и исходить из того, использовал человек надёжное средство защиты или нет. В случае с шарфом-маской доказать правоту не получится не потому, что невозможно сделать квалифицированное суждение — просто судам не хочется этим заниматься, подчеркнул эксперт.

Юрист считает, что для того, чтобы борьба с распространением коронавируса стала эффективнее, её надо оценивать не по числу оштрафованных за нарушение масочного режима, а вести разъяснительную работу, чтобы люди понимали, что на самом деле может защитить их и окружающих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тканевые многоразовые маски являются эффективной альтернативой гигиеническим. Об этом заявил Геннадий Онищенко. Он добавил, что обычная ткань также задерживает вирусы, а стопроцентную защиту может гарантировать лишь специальный изолирующий костюм, однако такой цели никто и не ставит.