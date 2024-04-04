Юрист рассказал, как привлечь самокатчика к ответственности после ДТП Юрист Русяев: после ДТП с самокатчиком пешеход может обратиться в суд

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После ДТП с самокатчиком пешеход имеет право обратиться в суд и потребовать компенсацию, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в случае получения телесных повреждений пострадавший должен вызвать скорую помощь, даже если травмы кажутся незначительными.

Особое внимание следует уделить фиксации полученных в результате аварии травм и повреждений. В случае получения телесных повреждений обязательно нужно вызвать скорую помощь, даже если травмы кажутся незначительными. При осмотре медиками важно указать причину их получения — авария с участием электросамоката. Это позволит документально зафиксировать данный факт, что впоследствии будет использовано в качестве доказательства при решении вопроса о компенсации причиненного вреда, — сказал Русяев.

Юрист отметил, что отдельного внимания заслуживают случаи, когда водитель электросамоката покидает место ДТП. В таком случае пострадавшая сторона должна незамедлительно вызвать наряд ГИБДД или сотрудников полиции, пояснил эксперт.

Если водитель самоката покидает место ДТП, пострадавшая сторона должна незамедлительно вызвать наряд ГИБДД или сотрудников полиции и передать им всю имеющуюся информацию о нарушителе. Также крайне важно максимально зафиксировать обстановку на месте происшествия путем фото- и видеосъемки, опросить очевидцев и записать их показания, а также запросить записи с расположенных поблизости камер видеонаблюдения, — добавил Русяев.

Ранее пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко рассказала, что электросамокаты в Москве оснастят укрупненными номерами для удобства фиксации нарушений камерами. По ее словам, индивидуальный номер будет так же легко распознать, как и номера у машин.