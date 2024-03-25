«Как у машин»: электросамокаты Москвы оснастят укрупненными номерами Электросамокаты в Москве оснастят номерами для фиксации нарушений ПДД

Электросамокаты в Москве оснастят укрупненными номерами для удобства фиксации нарушений камерами, сообщила NEWS.ru пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко. По ее словам, индивидуальный номер будет так же легко распознать, как и номера у машин. Такие средства перемещения уже появились на улицах российской столицы и в Санкт-Петербурге.

В Москве эта версия будет дополнительно оснащена укрупненными номерами для удобства фиксации нарушений камерами. Индивидуальный номер устройства будет так же легко распознать, как и номера у машин. Именно такие самокаты можно сейчас увидеть на улицах Москвы, — рассказала она.

По словам Шевченко московский дептранс как раз тестирует камеры для фиксации нарушений при поездках на улице. Поэтому именно в столице установка номеров на самокаты будет иметь практическое значение.

Ожидается, что камера будет фиксировать поездки вдвоем, ситуации, когда люди не спешиваются на пешеходных переходах, нарушения полос для движения, когда человек едет по скоростной дороге в потоке машин, например. После фиксации нарушений будем совместно работать с нарушителями, — объяснила Шевченко.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что пользователи электросамокатов должны проходить обучение в автошколах и изучать ПДД. Он подчеркнул, что так электросамокатчики будут лучше осознавать свою ответственность и приучатся носить экипировку.