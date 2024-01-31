Юрист рассказал, как переоформить квартиру при смене имени и фамилии Юрист Желнин: при смене Ф. И. О. переоформить квартиру можно через Росреестр

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При смене фамилии, имени и отчества (Ф. И. О.) необходимо переоформить все значимые документы на недвижимость, в том числе на квартиру, рассказал NEWS.ru юрист Дмитрий Желнин. Он отметил, что для этого нужно обратиться в Росреестр с новым документом, удостоверяющим личность.

При смене Ф. И. О. необходимо обновить все юридически значимые документы, включая паспорт и выписку из ЕГРН. Для этого следует обратиться в Росреестр с новым документом, удостоверяющим личность. Хотя это не является обязательным для старых документов на недвижимость, их обновление может облегчить будущие юридические процедуры, — подчеркнул Желнин.

Риелтор Олег Бендриков ранее рассказал, что небольшой косметический ремонт и отсутствие хлама помогут продать даже так называемую «бабушкину квартиру». Предпродажную подготовку можно провести самостоятельно. В первую очередь следует починить все сломанное, например, заменить дверные ручки и перегоревшие лампочки. Далее необходимо избавиться от слишком пестрых обоев, которые часто встречаются в таких квартирах, подытожил Бендриков.