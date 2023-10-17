Россиянам рассказали, как подороже продать «бабушкину квартиру» Риэлтор Бендриков посоветовал сделать небольшой ремонт перед продажей квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы подороже продать квартиру, даже если это так называемый бабушкин вариант, предварительно следует подготовить жилье: провести небольшой косметический ремонт, выкинуть ненужный хлам и избавиться от лишней мебели, посоветовал риэлтор Олег Бендриков. В разговоре с aif.ru он подчеркнул, что вкладывать деньги в капремонт при этом не следует.

Продать квартиру «бабушкин вариант» достаточно просто. Главное, вывезти из квартиры все ненужные вещи, убрать загромождающую пространство мебель, ветошь. Вкладывать деньги в капремонт бессмысленно. Лучше максимально освободить квартиру и сделать небольшой косметический ремонт. Картинка изменится ощутимо, — пояснил эксперт.

Предпродажную подготовку можно провести самостоятельно. В первую очередь следует починить все сломанное, например, заменить дверные ручки и перегоревшие лампочки. Далее необходимо избавиться от слишком пестрых обоев, которые часто встречаются в таких квартирах. Лучше всего выбрать пастельные тона. Также стоит побелить потолок или натянуть новый. После этого рекомендуется заменить старую входную дверь, ведь именно она создаст первое положительное впечатление о квартире. Кроме того, нужно обратить внимание на сантехнику и состояние балкона.

Риэлтор-практик Наталья Перескокова советует после этих действий пригласить клининг. Специалисты смогут придать привлекательный вид сантехнике, бытовой технике, уберут все загрязнения. После этого можно добавить в интерьер детали, которые создадут уют. В конце риэлтор рекомендует позвать фотографа, который сможет сделать качественные снимки квартиры.

Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков ранее рассказал, что одним из рисков при покупке квартиры может оказаться факт наличия у нее скрытого владельца. Так, по его словам, речь может идти о бывшем супруге продавца в случае, если они не оформили надлежащим образом раздел имущества при разводе.