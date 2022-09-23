Юрист: по закону мобилизованные не могут потерять свои рабочие места Юрист Капштык: по закону за мобилизованными гражданами закрепляется место работы

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Место работы закрепляется за мобилизованными гражданами на время военной службы, поэтому они не могут потерять свои рабочие места, заявил юрист Юрий Капштык в комментарии для «Слова и Дела». Также, по его словам, банки обязаны заморозить выплаты таких граждан по ипотеке или иным кредитам, которые также возобновятся только после окончания сроков мобилизации.

Граждане призываются на действительную военную службу (здесь они будут проходить ее по контракту), но они не меняют места работы. Это постановление правительства, поэтому основное место работы за гражданином сохраняется до того момента, пока у него идет срок мобилизации. Эта было раньше и сохраняется в настоящее время, — пояснил специалист.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков готовит законопроект, по которому каникулы по выплате потребительских кредитов и ипотеки предоставлялись бы мобилизованным автоматически, сообщалось ранее. По его инициативе кредитные каникулы будут предоставлять на все время прохождения службы.

До этого Центробанк рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. ЦБ в утвердительной форме сообщил, что граждане могут обратиться в свою кредитную организацию за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным. В то же время ЦБ не уточняет, как в банки обратятся уже отправленные на службу граждане.