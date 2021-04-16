Юрист объяснил, почему опасно оставлять чеки на кассе

https://static.news.ru/photo/57a0e91a-09c2-11eb-af55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кассовые чеки, которые многие россияне выбрасывают сразу после покупки, могут стать инструментом в руках мошенников. Причём речь идёт как о дорогих покупках, так и об обычных продуктах в супермаркете.

Об этом рассказал юрист Егор Редин агентству ПРАЙМ. Он объяснил, что иногда злоумышленники просят чек якобы для накопления бонусов или же незаметно воруют платёжный документ, когда сотрудник магазина не видит.

Мошенники могут использовать такие чеки, чтобы вынести из магазина товар. Они просто снимают защитные магниты с товаров, а если же они всё-таки начнут издавать звуковые сигналы на выходе, просто показывают чужой чек охране.

Если вы купили какую-то вещь за наличные, то по этому чеку злоумышленник может сначала вынести товар из магазина, а потом вернуть его и получить возврат средств.

Кроме того, в чеке остаются данные о владельце карты, если покупка была оплачена не наличными. Например, аферисты могут узнать имя, фамилию и последние четыре цифры банковской карточки.

Используя указанные данные, мошенник может отыскать владельца карты в социальных сетях и выяснить его номер телефона, — предупредил Редин.

После этого мошенники могут позвонить от имени банка и выяснить у жертвы секретный код, списав в дальнейшем все средства.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин совместно со Счётной палатой прорабатывают меры, которые позволят вернуть деньги жертвам телефонных мошенников. Об этом заявил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.