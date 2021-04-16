Минфин придумает, как вернуть деньги жертвам телефонных мошенников

https://static.news.ru/photo/9badf10e-9ebc-11eb-8636-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минфине совместно со Счётной палатой прорабатывают меры, которые позволят вернуть деньги жертвам телефонных мошенников. Об этом заявил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

Одна из этих мер — это как раз проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или на другой счёт, чтобы мы могли деньги вернуть человеку, — заявил Чебесков.

Он подчеркнул, что злоумышленники будут придумывать, как обходить эти меры, а в Минфине каждый раз будут отрабатывать этот вопрос и решать проблемы, передаёт «Москва 24».

Ранее руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева рассказала о новом способе обмана россиян. Мошенники отправляют потенциальным жертвам СМС-сообщения с информацией о якобы поступивших государственных бонусах, а затем начинают пугать человека судом, который будто бы грозит ему, если он не подтвердит «получение». Для этого жертва должна перейти по ссылке на фейковый сайт, с помощью которого мошенники собирают личные данные, а затем пытаются похитить денежные средства.

Как писал NEWS.ru, IT-специалист Сергей Шерстобитов объяснил, что вычислить телефонного мошенника можно, задав ему нестандартные вопросы. Так, если человек представляется сотрудником банка, у него нужно узнать подразделение этого банка и телефон, по которому можно выяснить информацию путём обратного звонка. Обычно, когда мошенник слышит, что разговор идёт не по обычному сценарию, то теряется, и его неуверенность слышна в голосе.