Мошенники в России начали пользоваться новой схемой обмана граждан

https://static.news.ru/photo/b8d247e0-861f-11eb-ae38-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали осваивать новую схему обмана жителей России. Злоумышленники отправляют смс-сообщения, в которых говорится, что получателю поступили государственные «бонусы». Затем преступники начинают пугать гражданина судом, который тому якобы грозит в случае, если он не перейдёт по ссылке и не подтвердит «получение». Об этом в разговоре с журналистами сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

По её словам, потенциальная жертва получает сообщения о поступлении средств в рамках государственного «бонусного зачисления по программе поддержки». Пользователь, исходя из преступной схемы, должен подтвердить «легитимность» получения. Делается это при помощи перехода по ссылке на ресурс, являющийся подделкой сайтов правительственных ведомств. В случае если требование не будет выполнено, преступники начинают угрожать судом.

Если же жертва всё же перешла на сайт, происходит сбор личных данных и сведений карт потребителя с целью хищения средств. Также преступники практикуют незаконное использование персональной информации.

Мошенники активно использовали схему в период жёстких ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В то время её реализовывали через распространение якобы новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в социальных сетях.

Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку смс, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться. Стоит помнить, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина и никак иначе, — цитирует Лазареву РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге генерал МВД стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники списали с его счетов 613 тысяч рублей.

Неизвестные позвонили генералу от имени службы безопасности банка и предложили перевести его средства на безопасный счёт. Тот согласился и продиктовал им пин-коды. После того как средства были списаны, пособник мошенников — выходец из Украины Андрей Пейтер — обналичил их в банкомате.