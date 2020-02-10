https://static.news.ru/photo/925a328a-4bfb-11ea-be08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники действуют по сценарию, рассчитанному на определённые ответы собеседника. Преступник начнёт теряться, если задавать ему нестандартные вопросы, считает генеральный директор специализирующейся на информационной безопасности компании Сергей Шерстобитов.

По его словам, если кто-то звонит и представляется сотрудником банка, следует попросить собеседника представиться, назвать подразделение банка и городской телефон, по которому можно всё выяснить путём обратного звонка. В таком случае будет обеспечена защита денежных средств.

С большой вероятностью, если вы попробуете сделать, как я сказал, человек не найдётся что ответить. Поскольку что-то идёт не по сценарию, человек начинает теряться, вы услышите дрожь в голосе и неуверенность. Задавайте вопросы и ломайте сценарий, — рассказал он журналисту NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что в телефонных разговорах нельзя назвать номер карты и защитный CVV-код, так как по совокупности этих данных можно совершить вывод средств или купить что-то в Интернете. Кроме того, никому нельзя сообщать пароль, приходящий по СМС.

Он отметил, что сейчас наблюдается определённая революция в сфере мошенничества, так как старые методы кражи средств перестали действовать. При этом банки дают исчерпывающие инструкции, при следовании которым деньги клиента будут защищены.

Рекомендация может быть одна. Зная и понимая, какие вы действия совершали и какие не совершали, не давать никаких сведений о своих счетах. Всё просто. Не давать и всё. Потому что, оценивая риски, которые возникают... Конечно, мифический риск закрытия счёта не принесёт никаких финансовых потерь, кроме, может быть, времени, которое потребуется клиенту для того, чтобы этот счёт восстановить. Но это, ещё раз повторюсь, мифический риск, его на самом деле не существует, — подчеркнул Шерстобитов.

Он добавил, что счёт, как правило, не закрывается, а блокируется. Такая ситуация может произойти из-за законодательства о финансировании терроризма, но под угрозой ограниченное число клиентов банков.

Ранее NEWS.ru писал о новом способе кражи денег со счетов. Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками кредитных организаций, сообщают клиентам, что в банк поступило заявление на закрытие счёта. Мошенники интересуются, когда и в каком отделении потенциальная жертва готова закрыть свой банковский счёт, а когда клиент говорит, что не собирался этого делать, предлагают ему перевести все средства на «безопасный счёт» во избежание их хищения.