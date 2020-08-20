Ярмыш опровергла употребление Навальным алкоголя и лекарств

https://static.news.ru/photo/48872f7c-e2dd-11ea-b09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель Фонда борьбы коррупцией (ФБК) Алексей Навальный не употреблял алкоголь и лекарственные средства перед тем, как ему стало плохо. Об этом заявила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

Вижу, кремлёвские Telegram-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда, — написала Ярмыш на своей странице в Twitter.

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Оппозиционеру стало плохо во время полёта из Томска в Москву. В уборной самолёта он потерял сознание. Борт экстренно посадили в Омске. Сейчас Навальный находится в одной из больниц. Он в коме, его подключили к аппарату ИВЛ.

Ярмыш, которая летела вместе с главой ФБК, заявила, что с утра он ничего не ел, только выпил чай в кофейне томского аэропорта. Девушка уверена, что Навального отравили, несмотря на то, что медики ещё не установили точный диагноз.

По последним данным, врачи стабилизировали состояние Навального. Вопрос его транспортировки из Омска в настоящее время не рассматривается.

NEWS.ru писал, что Кремль знает о состоянии здоровья Навального из сообщений СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в случае отравления блогера будет проведено расследование.