«Яндекс» вспомнил достижения нейросетей и дату «захвата» ИИ власти на Земле

Искусственный интеллект (ИИ) превратился в привычного героя новостных лент. В 2020-м ИИ попадает в заголовки едва ли не чаще Роскомнадзора (РКН), NASA или герцогини Сассекской Меган Маркл (жена принца Гарри). Публикации про ИИ отличаются по тематике — от возможных прорывах в разных сферах жизни, до заметок о неожиданных и смешных результатах «баловства» нейросетей.
Онлайн-порталы называл ИИ:
Кроме того, в заголовках статей часто указывают примерную дату, когда ИИ добьётся той или иной цели. Например, к 2026 году нейросеть решит проблему лечения онкологических заболеваний, к 2028 — сможет заменить собой людей, к 2039 — превзойдёт человека по умственным способностям, к 2040 — сделает труд программистов бесполезным, а к 6000 году начнёт править Землёй.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники сервиса «Яндекс.Эфир» определили самые популярные темы среди жителей различных регионов РФ. Например, ролики о кулинарных рецептах чаще всего смотрят в Ростове и Владивостоке. Блоги про рыбалку нравятся уроженцам Волгограда, Воронежа и Нижнего Новгорода.
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