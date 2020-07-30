«Яндекс» вспомнил достижения нейросетей и дату «захвата» ИИ власти на Земле

https://static.news.ru/photo/fa16e0e4-d283-11ea-95b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Искусственный интеллект (ИИ) превратился в привычного героя новостных лент. В 2020-м ИИ попадает в заголовки едва ли не чаще Роскомнадзора (РКН), NASA или герцогини Сассекской Меган Маркл (жена принца Гарри). Публикации про ИИ отличаются по тематике — от возможных прорывах в разных сферах жизни, до заметок о неожиданных и смешных результатах «баловства» нейросетей.

Онлайн-порталы называл ИИ: создателем вакцины от гриппа, искусным игроком в покер, грубияном , искателем внеземных цивилизаций и многими другими «титулами», рассказала компания «Яндекс» в своём исследовании. Разработчик вспомнил и «авторские» работы нейросетей. Среди них: идеальная песня для музыкального конкурса «Евровидение», альбомы в стиле легендарной рок-группы Nirvana, Егора Летова или в жанре блэк-метал. Кроме того, искусственный интеллект успел придумать три языка: секретный , неведомый для человека, а также для ботов.

Кроме того, в заголовках статей часто указывают примерную дату, когда ИИ добьётся той или иной цели. Например, к 2026 году нейросеть решит проблему лечения онкологических заболеваний, к 2028 — сможет заменить собой людей, к 2039 — превзойдёт человека по умственным способностям, к 2040 — сделает труд программистов бесполезным, а к 6000 году начнёт править Землёй.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники сервиса «Яндекс.Эфир» определили самые популярные темы среди жителей различных регионов РФ. Например, ролики о кулинарных рецептах чаще всего смотрят в Ростове и Владивостоке. Блоги про рыбалку нравятся уроженцам Волгограда, Воронежа и Нижнего Новгорода.