Стали известны самые популярные темы сервиса «Яндекс.Эфир» в регионах

https://static.news.ru/photo/835fbd7e-cfe8-11ea-878b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники сервиса «Яндекс.Эфир» определили самые популярные темы среди жителей различных регионов РФ. Например, ролики о кулинарных рецептах чаще всего смотрят в Ростове и Владивостоке. Блоги про рыбалку нравятся уроженцам Волгограда, Воронежа и Нижнего Новгорода.

Москва и Санкт-Петербург «смотрят» больше остальных интервью. Обзоры компьютерных игр пользуются особенной популярностью в Томске, Кемерово, Благовещенске и Хабаровске, передаёт «Яндекс» в своём Telegram-канале. Кроме того, в Самаре любят смотреть ролики про автомобили. В Новосибирске и Омске — про музыку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские пользователи поисковых сервисов «Яндекса» резко увеличили интерес к Танзании. В поиске «Яндекса» поисковые запросы об этой стране увеличились в 65 раз, а пользователи сервиса «Яндекс.Путешествия» стали в 200 раз чаще искать информации о Танзании.