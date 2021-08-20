Независимые учёные выяснили степень защиты «Спутника V» от госпитализации

Учёные Медицинского института им. Березина Сергея с сотрудникам Европейского университета, Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Тарусской больницы исследовали эффективность защиты «Спутника V» от тяжёлого течения болезни. Выводы приводятся на сайте института.

Вакцинация двумя компонентами «Спутником V» почти в пять раз понижала вероятность тяжёлого поражения лёгких. Таковым считается объём поражения по КТ больше 50%. А вот из тех, у кого поражение лёгких превысило 75%, никто не был вакцинирован. Учёные исследовали почти 14 тыс. пациентов.

Мы увидели, что даже если вакцина не защитила от инфицирования, она защитит от поражения лёгких любой тяжести и дыхательной недостаточности. Мы сможем использовать этот сильный аргумент в разговоре с теми, кто сомневается в пользе вакцинации, — сказал соавтор исследования, врач-терапевт и кардиолог Тарусской больницы Артемий Охотин.

Он также сказал, что важно было именно проанализировать случаи и получить данные из независимого источника. Охотин считает, что сейчас в кампании вакцинации используют эмоции, а не факты.

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