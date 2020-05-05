Вывозной рейс из Лос-Анджелеса прибыл в Санкт-Петербург

Вывозной рейс из Лос-Анджелеса доставил в петербургский аэропорт Пулково граждан России, которые застряли в США из-за пандемии коронавируса.
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Всем прилетевшим выдадут предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга о прохождении 14-дневного карантина. В аэропорту пассажиры, прибывшие из-за рубежа, находятся в особой закрытой части, а до места прохождения карантина их доставляют на специальных автобусах.
Как писал NEWS.ru, 4 мая вывозными рейсами в Россию также вернут людей из Германии и Таиланда.
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