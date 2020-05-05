Вывозной рейс из Лос-Анджелеса прибыл в Санкт-Петербург

https://static.news.ru/photo/cd141fba-8eba-11ea-b1ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: AirportPulkovo/facebook.com

Вывозной рейс из Лос-Анджелеса доставил в петербургский аэропорт Пулково граждан России, которые застряли в США из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС, среди прибывших — 45 пассажиров из Санкт-Петербурга. Ещё несколько человек живут в других регионах, они отправятся в Москву, а оттуда — к местам проживания. Пресс-служба аэропорта отмечает, что 5 мая в Пулково ожидается прибытие ещё одного вывозного рейса — из вьетнамского Нячанга.

Всем прилетевшим выдадут предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга о прохождении 14-дневного карантина. В аэропорту пассажиры, прибывшие из-за рубежа, находятся в особой закрытой части, а до места прохождения карантина их доставляют на специальных автобусах.

Как писал NEWS.ru, 4 мая вывозными рейсами в Россию также вернут людей из Германии и Таиланда.