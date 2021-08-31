«Вышла за пределы разумного»: Грудинин решил засудить Памфилову

Предприниматель Павел Грудинин, которого ЦИК исключила из списка КПРФ на выборах в Госдуму, решил подать в суд на председателя комиссии Эллу Памфилову. Он объявил об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Политик остался недоволен словами Памфиловой о «грязных офшорах».

Мы будем подавать в суд на главу ЦИК [Эллу Памфилову], она вышла за пределы разумного. Оказывается, я трудовые деньги выводил в офшоры миллиардами рублей, — подчеркнул он.

По словам Грудинина, у него никогда не было офшора, о котором говорили в ЦИК. Кроме того, Совхоз имени Ленина, директором которого он является, никогда не платил дивиденды. При этом при снятии с выборов Грудинину не показали оригиналы документов, которые должны подтвердить наличие у него зарубежных активов.

Как можно было выводить какие-то деньги куда-то, непонятно. И если у неё есть информация, пусть она мне это покажет, — добавил он.

Центризбирком России на заседании 24 июля исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. После этого Грудинин объявил о своём намерении вступить в КПРФ.

До этого в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающая ему контролировать предприятия в РФ. Грудинин и КПРФ говорят, что организация была ликвидирована в 2018 году, а до этого предприниматель передал 100% её акций другому человеку.

Позже Памфилова прокомментировала отказ суда допустить директора Совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина к выборам в Госдуму. Она сказала, что Грудинин продолжительное время выводил в «грязные офшоры» миллиарды и отказывался платить налоги в «родной стране».