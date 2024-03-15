«Вы меня ударили по башке»: Житинкин отреагировал на смерть Ширвиндта Режиссер Житинкин сравнил с ударом по голове новость о смерти Ширвиндта

Российский режиссер и актер Андрей Житинкин сравнил с ударом по голове новость о смерти народного артиста РФ Александр Ширвиндта. В беседе с NEWS.ru он назвал покойного артиста своим учителем, который его опекал. Постановщик поделился, что все обожали Ширвиндта, а сам он был очень нежной и трогательной личностью.

Вы меня конечно ударили по башке. Вообще он считается моим учителем, потому что он всю жизнь преподавал в Щукинском институте, потом опекал везде, потом пригласил меня в Театр сатиры, где я поставил много спектаклей... Он заботился всегда о том, кто придет за ним. Это было удивительно. Он всегда говорил: Кто дышит нам в затылок? — отметил Житинкин.

Он выразил сожаление, что Ширвиндт не дожил до своего 90-летнего юбилея, который ждали все его ученики, коих много не только в России, но и за границей. По словам Житинкина, народный артист был для всех самым любимым профессором.

Его все обожали, все всегда брали у него в долг, никогда не возвращали, он всем все прощал. Конечно его знают зрители как очень яркого комедийного, а он был человек очень трогательный... Он был очень нежный внутри, закрытый. Это потеря страшная, — заключил Житинкин.

Ранее народная артистка России Зоя Зелинская назвала смерть Александра Ширвиндта большой трагедией. По ее словам, «ушел человек, который мог каждого развеселить и развлечь, удивить и обрадовать».

Свои соболезнования также выразил президент РФ Владимир Путин. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства направит соответствующую телеграмму родным и близким Ширвиндта.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.