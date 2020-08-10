Ввезённую из-за рубежа для личного пользования воду разрешат не маркировать

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Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Кирилл Волков заявил, что бутилированную воду, доставленную из-за границы для личного пользования, не будут маркировать.

Как передаёт ТАСС, об этом Волков рассказал в ходе онлайн-семинара «Цифровая маркировка в упакованной воде: методические рекомендации как основа проведения эксперимента». По его словам, также не будет подлежать маркировке упакованная вода, которую используют дипломатические миссии других государств в России. Кроме того, не будет маркироваться выпущенная в РФ вода, которая предназначается на экспорт и не будет двигаться по отечественной товаропроводящей цепи.

ЦРПТ выступает оператором маркировки. Эксперимент по нанесению идентифицирующих знаков на упакованную воду проводится с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года. Целями эксперимента являются тестирование способов маркировки и отслеживание движения упакованной воды от момента производства или импорта до изъятия из оборота.

Министерство промышленности и торговли РФ 7 августа утвердило методические рекомендации по цифровой маркировке бутилированной воды.

Как передавал NEWS.ru, в России с августа начали маркировать товары региональных брендов с уникальными характеристиками, например тульские пряники, башкирский мёд и оренбургские платки.