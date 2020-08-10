Ввезённую из-за рубежа для личного пользования воду разрешат не маркировать

Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Кирилл Волков заявил, что бутилированную воду, доставленную из-за границы для личного пользования, не будут маркировать.
Как
ЦРПТ выступает оператором маркировки. Эксперимент по нанесению идентифицирующих знаков на упакованную воду проводится с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года. Целями эксперимента являются тестирование способов маркировки и отслеживание движения упакованной воды от момента производства или импорта до изъятия из оборота.
Министерство промышленности и торговли РФ 7 августа утвердило методические рекомендации по цифровой маркировке бутилированной воды.
Как передавал NEWS.ru, в России с августа начали маркировать товары региональных брендов с уникальными характеристиками, например тульские пряники, башкирский мёд и оренбургские платки.
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