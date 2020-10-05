Вирусолог: вторая волна коронавируса будет стремительной, но затяжной

https://static.news.ru/photo/96ab7c22-07a8-11eb-9efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новое плато по коронавирусу после всплеска заболеваемости наступит достаточно быстро. При этом оно окажется более длительным, чем весной, полагает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Под плато подразумевается ситуация, когда количество заражений с каждым днём не растёт, а остаётся на прежнем уровне. После него начинается спад числа инфицирований.

Думаю, ещё не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и [продлится] не меньше месяца, — цитирует Альтштейна РИА Новости.

Эксперт уточнил, что цифры суточного прироста заболевших в рамках так называемой второй волны эпидемии почти наверняка будут выше весенних.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре сообщили, что люди, переболевшие сезонными ОРВИ, могут получить иммунитет к коронавирусу.