Встать и уйти: шесть признаков плохого психолога

22 ноября в России отмечается день психолога. По данным сайта Profi.ru, спрос на этих специалистов значительно вырос во время пандемии. Многие на фоне локдауна испытали сильный стресс и решили прибегнуть к услугам профессионалов для решения своих проблем. Однако деятельность психологов в России не сертифицирована, нет официально принятых критериев качества их работы. Отличить профессионала от дилетанта крайне сложно. NEWS.ru поговорил с экспертами о том, что должно насторожить при общении со специалистом и сколько хороших психологов в России на самом деле.

Только половина практикующих психологов являются действительно хорошими специалистами, остальные делятся на две категории. Первые — просто молодые, они пока учатся и набираются опыта. Они станут профессионалами в будущем. Вторые развиться в профессии не стремятся, их деятельность неэффективна. Именно таких психологов лучше избегать, сообщил NEWS.ru психолог Андрей Зберовский. В любой профессии есть 5-7% гениев, 5-7% — бездарей, а остальные — хорошие специалисты или среднего уровня, сообщил NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Опасаться, по его мнению, нужно как раз 5-7% откровенно плохих психологов.

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Деятельность этих специалистов в России не сертифицирована, нет чётких критериев оценки качества их работы. Психологом может назвать себя человек, отучившийся шесть лет в медицинском университете, и тот, кто прошёл трёхмесячные курсы онлайн, сообщил Зберовский. Во всех вузах также программа разная. В одних — преподаватели знакомы с новыми методиками, современными исследованиями. В других — учат по методике 25-летней давности. Эксперты назвали шесть признаков, которые указывают на то, что перед вами не профессионал, а любитель.

Нарушение личных границ

Клиента должно насторожить, если психолог рассказывает о своём жизненном опыте. Коммуникация психолога и клиента — это не общение двух друзей. Поэтому диалога на равных здесь быть не может. По этой же причине должна насторожить излишняя эмоциональность специалиста. Например, он смеётся, плачет и злорадствует вместе с клиентом.

Психолог должен быть экспертом — эффективным, хладнокровным, спокойным. Смотреть на ситуацию отстранённо, нейтрально воспринимать информацию. Андрей Зберовский психолог, доктор наук по культурологии психолог, доктор наук по культурологии

Не сулит ничего хорошего, если специалист навязывает себя в друзья, интересуется подробностями интимной жизни, спрашивает про финансы. Скорее всего, работа будет неэффективной, убеждён Зберовский.

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Пристрастность

Если в конфликте психолог принимает чью-то сторону — это должно насторожить. Фразы, которые выдают непрофессионала, — «я вам помогу», «вы неправы или он неправ», «давайте мы его накажем (воспитаем, переделаем)». Любой профессионал понимает, что в конфликте нет правых и виноватых. Он помогает человеку найти способы разрешить проблему самому. Специалист может лишь задавать наводящие вопросы. Грубая ошибка, когда психолог привносит много личного в работе с клиентом.

Отсутствие высшего психологического образования

Самые глубокие познания имеют те специалисты, которые окончили медицинский вуз. Их специальность называется клиническая психология. Они занимаются самыми сложными случаями, например, работают с тяжело больными пациентами. Не каждому человеку с его проблемами нужен такой специалист. Например, помочь разобраться с отношениях с супругом поможет психолог без медицинского образования. По мнению Денисова-Мельникова, специалист обязательно должен иметь высшее психологическое образование. Сейчас выдают диплом людям, которые прошли лишь годичное обучение по основам психологии. Конечно, качество знаний таких специалистов вызывает вопросы. Как и врач, психолог должен постоянно учиться — курсы переподготовки, тренинги. Соответствующие дипломы можно запросить у психолога перед началом работы с ним.

Нерешённые личные проблемы

Часть людей идут учиться на психолога, чтобы решить свои личные проблемы. В этом нет ничего плохого, считает Денисов-Мельников. Человек лучше будет помогать людям, если он сам прошёл через эти проблемы. Если психолог сам не проработал свои травмы и пошёл сам консультировать, это плохо.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иначе это будет сказываться на его работе, он будет проецировать свои проблемы на других людей. Например, если у женщины какие-то травмы, связанные с рождением детей, она будет смотреть и на проблемы клиентов через эту призму, — говорит собеседник NEWS.ru.

Если у психолога нет своего психолога

Психолог обязан сам посещать психолога. Ещё во время обучения он проходит супервизии, специальный способ повышения квалификации. С ним работают преподаватели, помогая разобраться в себе. После получения диплома специалист обязан продолжать терапию. Это мощная психологическая разгрузка. По мнению Денисова-Мельникова, психолог, который сам не ходит к психологу, быстро выгорает.

Плохое эмоциональное состояние после сеанса

После общения с хорошим психологом вам с первого же раза становится лучше и легче. Появляется вдохновение, происходит эмоциональный подъём. Человек видит пути решения своих проблем. От сеанса к сеансу человек должен чувствовать, что ему становится лучше. Если этого не происходит, специалиста лучше поменять.