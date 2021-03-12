Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв 2021» начнёт прием заявок 17 марта

https://static.news.ru/photo/e316d45e-8326-11eb-a28d-96000091f725_660.jpg Фото: rsv.ru

17 марта в 15.30 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

О возможностях для участников конкурса, нововведениях этого года, изменениях в подходе к формированию кейсовых заданий, а также географии проведения хакатонов расскажут спикеры пресс-конференции:

Алексей Комиссаров , генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»;

, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»; Сергей Плуготаренко , директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв»;

, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв»; Татьяна Голубовская , куратор проектной команды конкурса “Цифровой прорыв”

, куратор проектной команды конкурса “Цифровой прорыв” Татьяна Терентьева , Заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом».

, Заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом». Константин Михайлик , заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;

, заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»; Сергей Марданов, директор по работе с вузами Mail.ru Group.

Также главными темами обсуждения станут:

— ускорение перехода от цифровой трансформации к цифровой зрелости ключевых отраслей экономики России;

— обеспечение условий для развития кадрового потенциала страны; презентация концепции конкурса;

— основные нововведения третьего сезона конкурса; карьерные и образовательные возможности, которые откроются перед участниками конкурса.

Востребованность проекта Всероссийского масштаба по поддержке IT-специалистов подтверждают итоги 2019 – 2020 гг. В 2019 году конкурс прошел в 40 регионах России, в нем приняли участие более 66 тысяч человек, конкурс вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый масштабный хакатон. В конкурсных соревнованиях «Цифрового прорыва» 2020 года приняли участие более 94 тысяч IT-специалистов из 85 регионов Российской Федерации. Участники сезона 2020 года разработали более 1 500 прикладных IT-решения на хакатонах.

Конкурсу «Цифровой прорыв» всего два года, но он уже стал самым масштабным соревнованием IT-специалистов в России. Каждый год организаторы предлагают новые сектора экономики и стеки технологий для разработки кейсов, расширяют пул возможностей для участников и партнёров, география хакатонов также претерпевает изменения. Оператором конкурса выступает Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК).

Участие в конкурсе откроет новые возможности в области развития кадрового потенциала, решения цифрровых задач и вызовов региона и позволит ускорить цифровую трансформацию страны через укрепление региональных хабов путем создания цифровых проектов и повышения вовлеченности специалистов, обладающими цифровыми навыками.

Для посещения мероприятия требуется аккредитация: https://runet-id.com/event/leadersofdigital2021/

Конкурс «Цифровой прорыв» проводится с 2019 года. Первый хакатон вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый масштабный в мире. Конкурс прошел в 40 регионах, в нем приняли участие более 66 тыс. человек. По итогам конкурса было разработано свыше 170 проектов для решения реальных бизнес-кейсов. В 2020 году в конкурс «Цифровой прорыв» было вовлечено более 94 000 человек, 45 000 из них приняли участие в конкурсных мероприятиях. В рамках хакатонов было разработано 1222 практических решения. Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.