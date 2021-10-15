Врачу Мисюриной присудили 4 млн компенсации за уголовное преследование

Черёмушкинский суд Москвы взыскал с РФ более 4 млн рублей на возмещение ущерба врачу-гематологу Елене Мисюриной из-за уголовного преследования. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передаёт ТАСС. Уголовное дело на врача было возбуждено после смерти пациента, Мисюрину приговорили к двум годам колонии. В марте 2021 года дело было прекращено, а приговор отменён.

В пользу Мисюриной с РФ в лице Министерства финансов РФ за счёт казны РФ в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого в результате уголовного преследования, взыскано 4 млн 282 тысячи рублей, — сказали в пресс-службе.

Дело Елены Мисюриной получило широкий резонанс. 22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил её к двум годам колонии общего режима. Следствие считало, что 25 июля 2013 года врач-гематолог нарушила методику, тактику и технику выполнения процедуры трепанобиопсии, в результате чего пациент получил сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых через несколько дней скончался.

Позднее приговор был отменён Мосгорсудом, а дело направлено в прокуратуру. В декабре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал отмену приговора незаконной и направил дело на апелляцию.

4 марта 2021 года Мосгорсуд отменил приговор окончательно, а уголовное дело прекратил из-за отсутствия состава преступления. В Генпрокуратуре указали на нарушения в ходе расследования, а также на то, что собранные доказательства не позволяют однозначно судить о доказанности вины врача.