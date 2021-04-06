Врача Навального могут посадить под домашний арест после акции в колонии

https://static.news.ru/photo/8c30e302-96fc-11eb-bd7c-96000091f725_660.jpg Ольга Васильева Фото: Скриншот с видо/Соболь Любовь/twitter.com

Главе «Альянса врачей» (признан российскими властями «иноагентом») и лечащему врачу Алексея Навального Ольге Васильевой выписан протокол за акцию у колонии, где находится оппозиционер, рассказал её адвокат Дмитрий Джулай. Это может стать поводом для её перевода под домашний арест.

Сейчас Васильева находится под запретом определённых действий. После составления прокола по статье о нарушении порядка проведения митинга мера пресечения может быть ужесточена, рассказал он РИА Новости.

Составлен протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ. Во-первых, ей за это грозит административная ответственность, во-вторых, это может стать основанием для выхода следователя с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест, — отметил он.

В своём Twitter адвокат также рассказал , что машину с Васильевой постоянно останавливали сотрудники ГИБДД.

Это делается специально, чтобы затянуть время, чтобы Анастасия не успела домой до 20:00 и вынужденно нарушила запреты суда по мере пресечения, — написал он.

Возле колонии с утра 6 апреля прошла акция врачей, которые требуют от руководства учреждения допустить к Навальному врачей. Силовики задержали на акции девятерых человек. Среди задержанных глава профсоюза «Альянс врачей» (признан российскими властями иноагентом) и лечащий врач Навального Анастасия Васильева, ведущий YouTube-канала «Штаб» Дмитрий Низовцев, два человека в медицинских халатах и несколько журналистов, включая корреспондента CNN Мэттью Чэнса.

Накануне во ФСИН рассказали, что Навального перевели из колонии в медико-санитарную часть. Причиной стали выявленные у него признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Ранее Навальный сообщил о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «сегодня уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам Навальный рассказал, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Об этом заключённый написал в своём микроблоге. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, писал NEWS.ru.