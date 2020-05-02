Врач рассказала о необъяснимых последствиях коронавируса

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Врач-патоморфолог Лилия Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом и обнаружила необъяснимые последствия заболевания.

Как сообщает «МК», у больных COVID-19 бывают серьёзные изменения в лёгких, характерные для вирусной пневмонии, а также тромбообразование по всему организму.

Но кроме этого врач впервые в своей практике обнаружила в альвеолах лёгких странную отёчную жидкость. По словам медика, это связано с попаданием пузырьков воздуха, образовавшихся при попадании кислорода в заполненные отёчной жидкостью альвеолы.

Пока недостаточно данных, чтобы уверенно говорить о том, что является причиной возникновения наблюдаемого явления, — добавила врач.

Как писал NEWS.ru, главный пульмонолог Минздрaва Сергей Aвдеев заявил, что одышка может свидетельствовать о развитии тяжёлой формы коронавируcа. Он добавил, что при нехватке воздуха следует обратиться к врачам. По его словам, этот признак говорит о том, что коронавируc переходит из бессимптомной стадии в пневмонию.