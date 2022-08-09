Врач рассказала, как метеозависимым пережить резкую смену погоды Врач Багавиева: метеозависимым стоит есть больше овощей и не перегружать себя физически

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы метеозависимым людям справиться с плохим самочувствием при резкой смене погоды, необходимо отказаться от тяжелой пищи, физических и умственных нагрузок, а также пить больше жидкости, заявила врач высшей категории, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева. Она также добавила, что метеочувствительность часто говорит о наличии сопутствующих заболеваний, пишет «Москва 24».

Не стоит перегружаться физически, планировать силовые тренировки. Физическая активность нужна, но в виде пеших прогулок без перегрузок, — посоветовала врач.

Багавиева отметила, что сейчас можно заранее посмотреть, чтобы узнать, когда погода изменится. В этот период стоит оградить себя от дополнительной работы и стресса, а также есть меньше жирной, тяжелой пищи. За питанием особенно важно следить, если прохлада сменяется жарой. По словам специалиста, лучше сделать выбор в пользу овощей и рыбы, чтобы не нагружать желудочно-кишечный тракт.

Врач предупредила, что боль в суставах в периоды резкой смены погоды может говорить о ревматоидном артрите. Если в это время появляется апатия, депрессивное состояние и бессонница, то, скорее всего, нарушена работа центральной нервной системы.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова назвала идеальный рацион для жаркой погоды. Она заявила, что в такое время нужно есть больше фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей. По ее словам, в жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак следует употреблять что-то лёгкое и холодное, например, йогурты и фрукты.