Назван идеальный рацион человека в жару Диетолог Тихомирова рассказала про идеальный рацион человека в жару

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Врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что в жаркую погоду рацион человека должен состоять из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей. Эксперт пояснила, что в жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак следует употреблять что-то лёгкое и холодное. Она порекомендовала йогурты с фруктами, пишет URA.RU.

В идеале это может быть фруктовый салат, залитый натуральным йогуртом. Девушкам можно 400 грамм арбуза на завтрак, если ничего не хочется. У мужчин прекрасно сочетание творог, йогурт и фрукты, — рассказала Тихомирова.

Она также посоветовала людям, которые не страдают от болезней ЖКТ употреблять острые специи, так как они усилят капиллярное кровоснабжение, помогая организму осуществлять терморегуляцию.

Эндокринолог Арсений Русанов ранее рассказал, что для того, чтобы избежать срывов в процессе похудения, следует придерживаться ряда правил, среди которых разнообразный рацион питания. По словам эксперта, также следует отказаться от понятий разрешённых и запрещённых продуктов. Он пояснил, что при резком снижении калорийности питания организм начинает испытывать стресс, поэтому появляется ещё больший аппетит.