Назван способ избежать срывов во время похудения Эндокринолог Русанов назвал способ избежать срывов во время похудения

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Эндокринолог Арсений Русанов рассказал, что для того, чтобы избежать срывов в процессе похудения, следует придерживаться ряда правил, среди которых разнообразный рацион питания. По словам эксперта, также следует отказаться от понятий разрешённых и запрещённых продуктов. Он пояснил, что при резком снижении калорийности питания организм начинает испытывать стресс, поэтому появляется ещё больший аппетит, пишут «Известия».

Чтобы избежать срыва, я бы рекомендовал следующее. Во-первых, худеть надо постепенно. При избытке веса оптимальной динамикой снижения веса является похудение на 5–10% от исходной массы тела, — заявил Русанов.

Специалист добавил, что после этого следует на 6–12 месяцев поддерживать достигнутый вариант, а лишь затем продолжить, если в этом есть необходимость.

Психолог и кандидат медицинских наук Франсин Тодер в статье для Psychology Today ранее заявила, что регулярное безделье поможет снизить артериальное давление и улучшить концентрацию. Эксперт пояснила, что нужно выделить один день, когда человека будут меньше всего беспокоить, и сфокусироваться на своих ощущениях. Она предупредила, что в первое время практики данного метода человек может почувствовать тревогу, так как нарушается привычный ритм загруженного дня.