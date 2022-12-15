Врач рассказала, чем опасен сидячий образ жизни Врач Репина: сидячий образ жизни чреват возникновением геморроя и варикоза

Фото: shutterstock

Сидячий образ жизни грозит появлением проблем с сердцем и сосудами, однако чаще всего он опасен возникновением геморроя и варикоза, рассказала «РИАМО» колопроктолог и хирург Анастасия Репина. По словам врача, среднестатистический человек сидит более 12 часов в сутки. Чтобы такой образ жизни не отразился пагубно на организме, она посоветовала вставать каждые 45 минут и делать легкую разминку.

Современный человек практически весь день проводит сидя. Мы сидим на работе, в транспорте, в различных инстанциях, в парке и дома. Не секрет, что длительное пребывание в положении сидя вредно для организма. Страдает осанка и опорно-двигательный аппарат в целом, могут появиться проблемы с сердцем и сосудами. Но самое частое нарушение при длительном сидении — это геморрой, — сказала Репина.

Как объяснила врач, при длительном сидении мышцы таза практически не сокращаются, поэтому кровь начинает застаиваться в венах. Избежать этого можно, полностью поменяв образ жизни. Если нет возможности сменить работу, то нужно стараться уделять каждые 45 минут небольшой разминке — поделать любые движения, которые заставят кровь циркулировать.

Например, вы можете порисовать круги тазом или, приподнимаясь на носочках, резко ударять пятками об пол, — посоветовала Репина.

Врач-хирург Сергей Белых ранее заявил, что геморрой провоцируют ряд вредных привычек: злоупотребление алкоголем, чрезмерные физические нагрузки, малоподвижный образ жизни, лишний вес, а также генетическая предрасположенность. Медик отметил, что недуг также развивается на фоне курения, запоров и стрессов. Эксперт добавил, что на 100% предотвратить возникновение данной проблемы практически невозможно.