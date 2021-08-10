Врач назвал отличительные признаки штамма «дельта»

Заражение «дельта»-штаммом коронавируса имеет ряд отличительных признаков. Ранее известные симптомы не всегда проявляются у заболевших. Об этом рассказал руководитель информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц, сообщает «КП-Самара».

Прежде всего он отметил скоротечный инкубационный период. Если ранее он мог длиться до 10 дней, то при заражении штаммом «дельта» составляет всего два-три дня.

Ещё одна особенность данной разновидности вируса в том, что стали чаще болеть дети и подростки. Причём растёт число случаев, когда им требуется госпитализация и круглосуточное наблюдение.

Третий отличительный признак штамма состоит в том, что у заболевших нередко отсутствует такой симптом, как кашель. Чаще пациенты жалуются на высокую температуру и расстройство кишечника.

Ранее завотделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина рассказала, что смертность от «дельта»-штамма на 90% выше, чем от уханьского. При этом среди жертв инфекции возросла доля молодых людей. По её словам, летальный исход наступает через две-три недели с момента госпитализации пациента.