Врач заявил, что COVID-19 опаснее нового SFTS

https://static.news.ru/photo/9f5599d8-da36-11ea-9081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Микс из COVID-19 и гриппа намного опаснее, чем новый вирус SFTS, который обнаружили в Китае. Такое заявление сделал доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.

Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем и тем, — отметил эксперт в интервью URA.RU.

Возбудитель SFTS обнаружили в 2011 году. Этот вирус пока малоизучен. Известно, что он относится к семейству буньявирусов, которые поражают позвоночных, членистоногих, а также растения.

Биологи на протяжении длительного времени выясняют, где и когда возник SARS-CoV-2 — возбудитель COVID-19, а также когда он начал передаваться от человека к человеку. Эпидемиологи в данном вопросе не могут прийти к общему мнению.

Ранее бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал оценку ситуации с распространением вируса SFTS, который попадает в организм человека через укус клеща и вызывает острую лихорадку и кровоизлияния. А вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что передача вируса от человека к человеку не очень эффективная.

Как писал NEWS.ru, российский вирусолог Евгения Тарасова проанализировала вероятность того, что вирус SFTS, обнаруженный в Китае, может распространиться. По словам вирусолога, этот вирус часто встречается у грызунов, насекомых, членистоногих и животных. Он может передаваться через гной, кровь, через слизистую и укусы.