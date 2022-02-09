Врач объяснил, почему Жириновский мог заболеть COVID после восьми прививок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский легко перенесёт новую коронавирусную инфекцию, а именно штамм «омикрон», благодаря нескольким дозам прививок, если он действительно заболел, рассказал NEWS.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Эксперт добавил, что политик мог заразиться даже несмотря на восемь полученных вакцин, так как «омикрон» «относится к прорывным инфекциям», то есть всегда найдётся доза, преодолевающая иммунную систему человека, игнорируя недавно полученный препарат и пиковую концентрацию антител.

У «омикрона» два неприятных свойства. Первое — иммунное ускользание. То есть вакцины, вырабатывающие антитела против спайк-протеина — эти антитела не очень хорошо подходят к «омикрону», поэтому сейчас болеют даже вакцинированные, хотя болеют легко. Вторая неприятная особенность — штамм относится к прорывным инфекциям. Всегда есть доза, даже если человек свежепривитый и титр антител самый высокий, преодолевающая иммунитет человека, — подытожил собеседник.

Болибок подчеркнул, что «омикроном» можно заразиться после длительного контакта не просто с источником инфекции, а с суперраспространителем — человеком, выделяющим «очень много» вирусных частиц.

По информации РИА Новости, Жириновский находится в ЦКБ Москвы. Telegram-канал Mash пишет, что политика госпитализировали с коронавирусом, у него поражено 50–75% лёгких. При этом руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин ранее заявил, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».